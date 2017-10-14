Babel'in kırmızısı Fikret Orman'ı kızdırdı

Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek son 3 haftada 8 puan kaybetti. Monaco maçını düşünen Şenol Güneş'in Babel ve Quaresma'yı yedek soyundurarak rotasyona gitme planı ise tutmadı.

BABEL ATILDI FİKRET ORMAN ERKEN AYRILDI

Quaresma ve Babel’e ilk 11’de şans vermeyen tecrübeli teknik adam, ilk yarının Gençlerbirliği lehine 1-0 bitmesinin ardından reaksiyon gösterip her iki ismi de ikinci yarının başında oyuna aldı.

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ancak dün ilk kez yedek kalan Babel, dakikalar 48’i gösterdiğinde yani oyuna girdikten sadece 155 saniye sonra rakibine yaptığı sert hareketin ardından oyundan atıldı.

Hava topunda Ahmet İlhan Özek’in yüzüne doğru ayağıyla bir müdahalede bulunan Babel, hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Hollandalı oyuncu böylece, Gençlerbirliği maçında 2 dakika 35 saniye oynayabilmiş oldu.

FİKRET ORMAN STADI TERK ETTİ

Babel’in ikinci yarının başında oyuna girdikten hemen sonra kırmızı kart görmesi başkan Fikret Orman’ı oldukça sinirlendirdi. Karşılaşmayı protokol tribününde takip eden Fikret Orman, Hollandalı oyuncunun atılmasının ardından oturduğu yerden kalkıp stadı terk etti.