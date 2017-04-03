Babel'in şutu kaç kilometre hızla gitti

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede harika bir gole imza atan Babel'e çektiği şutta topun kaç kilometre hızla gittiği soruldu.
119 KİLOMETRE HIZLA GİTTİ
Yayıncı kuruluşun yayınladığı görüntülerde Hollandalı yıldızın şutunda topun kaleye 119 kilometre hızla gittiği görüldü.
Yaptığı tahminde meşin yuvarlağın 70 kilometre hızla gittiğini söyleyen Babel ise verilen bu bilginin ardından bir hayli şaşırdı...
(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)