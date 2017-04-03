Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

Önüne çıkan her şeyden atlıyan adam

1 Hangi hakem hangi takımı tutuyor Cüneyt Çakır'dan Fırat Aydınus'a kadar Süper Lig'de ve Avrupa'da görev yapan Türk hakemlerin hangi takıma gönül verdikleri ortaya çıktı...

2 Lokomotiv Moskova'dan Emenike açıklaması Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, Emenike için henüz resmi bir teklif yapmadıklarını ancak sezon sonunda düşebileceklerini söyledi.

3 İngiliz medyasına göre Oğuzhan'ın yeni takımı İngiliz Daily Express gazetesine göre, Tottenham 12 milyon Pound karşılığında Oğuzhan Özyakup'u transfer edecek.

4 Babel'in şutu kaç kilometre hızla gitti Babel'in Gençlerbirliği'ne attığı golde topun 119 kilometre hızla kaleye gitmesi Hollanda futbolcuyu da şaşırttı.

5 Volkan Şen ilk kez konuştu: Rencide oldum Advocaat tarafından girdikten 10 dakika sonra oyundan alınan Volkan Şen, milli futbolcu olduğunu ve bu muameleyi hak etmediğini söyledi.

6 Mario Gomez'den B.Leverkusen'e 7 dakikada 3 gol - İZLE Mario Gomez, 3-3 sona eren Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçında 7 dakikada attığı 3 golle takımını mağlubiyetten kurtardı.

7 Hurtado'dan olağanüstü röveşata golü - İZLE Hurtado, Meksika Ligi'nde oynanan Atlas-Tijuana mücadelesinde attığı röveşata golüyle izleyenleri mest etti.

8 Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki Ümit Özat, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı.

9 Beşiktaş liderliği sağlama aldı Süper Lig'in 26. haftasında lider Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.