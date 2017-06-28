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Bafetimbi Gomis İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaştığı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

Bafetimbi Gomis İstanbul'da
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Swansea'den kadrosuna kattığı Gomis'i İstanbul'a getirdi.

Sarı-kırmızılı ekip dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Gomis'le görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

Bafetimbi Gomis İstanbul'da - İZLE

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Gomis'in Perşembe günü resmi sözleşme imza atması bekleniyor. İstanbul'a gelen Gomis; "Galatasaray hakkında bilgi sahibiyim. Arkadaşlarım Drogba ve Chedjou bana Galatasaray hakkında bilgiler verdi, Türkiye'de en iyi takımın Galatasaray olduğunu biliyorum" dedi. 

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