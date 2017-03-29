Bağcıkları birbirine dolaşan futbolcular güldürdü - İZLE

Güney Kore ile Suriye arasında dün oynanan 2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında sahalarda ender rastalanabilecek ilginç bir olay yaşandı.
BAĞCIKLARI BİRBİRİNE DOLANDI
Güney Kore'nin 4. dakikada Jeong-Ho Hong'un attığı gol ile 1-0 kazandığı maçın ilk yarısında ikili mücadelede karşı karşıya gelen Koo Ja-Cheol ile Alaa Alshbli'nin ayakları birbirlerine dolaştı.
YARDIM İSTEDİLER
Güney Koreli Koo Ja-Cheol'nin kramponlarının bağcığının Suriyeli futbolcu Alaa Alshbli'nin krampon vidasına takılması sonucu iki futbolcu da yere düştü.
Ayağa kalkamayan iki futbolcu durumu anlayana kadar birbirlerinden ayrılamadı ve sahalarda ender rastlanan komik bir an yaşandı.
Oyun devam ederken iki oyuncu da ellerine kaldırarak yardım istedi.
İşte o ilginç an: