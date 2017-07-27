Bajic gönderiliyor

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Fikret Orman: Beşiktaş'ı taraftar değil biz yönetiyoruz

A Milli Takım ile yollarını ayıran Fatih Terim, TFF'den kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.

Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği, B planının ise Lucescu'yu Tudor'un başına getirmek olduğu öğrenildi.

TFF, yaşanan yol ayrımının ardından Fatih Terim'in görevlendirdiği Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'la ilgili önemli bir karar aldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı transferler hakkında konuşan Gökhan Gönül, takım olmanın daha önemli olduğunu söyledi.

Gökhan Gönül: Ben ne yıldızlar gördüm

Feghouli, Ndiaye ve Fernando ile anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere devam ediyor.

Galatasaray'da 3 transfer daha bitmek üzere

Borussia Dortmund Kulübü, Fenerbahçe'nin de istediği Emre Mor'u Hannover'e kiralık olarak göndermeye karar verdi.

1 Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

2 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

3 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

4 F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı Valbuena ve Nabil Dirar'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe ilginç bir yol izledi.

5 Galatasaray'da Lucescu sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Tudor'un yerine bir süredir boşta olan Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istiyor.

6 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in istifa çağrısına yanıt verdi.

7 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin Galatasaray yönetimine ateş püsküren Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in kaçamayacağını hesap vermesi gerektiğini savundu.

8 Fikret Orman'dan Çarşı'ya Burak Yılmaz ayarı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda sert bir açıklama yayınlayan Çarşı'ya "Haddinizi bilin" diyerek cevap verdi.

9 Başakşehir Belçika'dan avantajlı dönüyor Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kalarak tur için avantajlı dönüyor.