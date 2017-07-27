Bajic gönderiliyor

Konyaspor'da flaş gelişme...
Geçen sezon çıktığı 32 lig maçında 17 gol atan Rijad Bajic, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konuldu.
TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Yönetim menajerlere yetki verirken, Boşnak futbolcunun fiyatı 3 milyon Euro olarak belirlendi. Beklenen teklifin gelmesi halinde Bajic gönderilecek.
Kocaman'ın gözdesi Bajic, transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Mehmet Batdal sesleri Konyaspor kadrosuna başka bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanırken, gündemdeki isimlerden biri Mehmet Batdal.