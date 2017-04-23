Bakambu'nun Maradona golü İspanya'yı karıştırdı

Villarreal forması giyen Bakambu'nun 90+2. dakikada Leganes'e attığı gol ''Tanrı'nın eli''ni akıllara getirdi ve büyük tartışmalara yol açtı.

Leganes 90. dakikada Guerrero'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Villarreal 90+2. dakikada bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Bakambu'nun golüyle skoru 2-1 yaptı ve maçı kazandı. Ancak Bakambu'nun uzatma dakikalarında attığı gol büyük tartışmalara yol açtı.

AKILLARA MARADINA GELDİ

Bakambu, ceza sahasına ortalanan topu elini uzatarak ağlarla buluşturdu. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı ve Tanrı'nın eli olarak bilinen golü akıllara getiren Bakambu'nun golünden sonra Leganesli oyuncuların da yoğun itirazları oldu.