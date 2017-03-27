Bakan Kılıç: G.Saray doğru iş yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü’nün cumartesi günkü genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmemesinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, o toplantıda ihraca hayır diyenlerin bunu Galatasaray camiasına anlatamayacaklarını söyledi.

Bakan Çağatay Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Galatasaray Genel Kurulunun cumartesi günü aldığı karar zaten doğru bir karar değildi. Genel kurulda ibra kararından sonra çok detaya girmemekle beraber aslında Galatasaray Genel Kurulunun değil orada kalan bir takım neden orada oldukları belli olmayan kişilerin aldığı bir karardı. Bu karar Galatasaray camiasında ve kamuoyunda tepkiye neden oldu. Zaten genel kurulda ihraca hayır diyenler bunu camiaya anlatamazlardı. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bence gereken kararı alıp doğru işi yapmıştır. Çünkü milletimize memleketimize devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenler ülkeden firar edenler kulüplerimizde eski bir takım kadim yapılarımızda işleri yoktur."

"FUTBOL CAMİASI GEREKENİ YAPTI"

Bakan Çağatay Kılıç, futbol camiasının FETÖ ile mücadelesi konusunda gerekeni yaptığını da dile getirerken; "Böyle arada sırada kazalar oluyor. Cumartesi günü yaşanan olayda da görüldü. Bu taşınamaz, kabul edilemez, bu ülkenin hiçbir kurumunun, kulübünün kabul edemeyeceği bir şey olduğu da hemen ertesinde alınan bu karar doğrultusunda ortaya çıktı" diye konuştu.