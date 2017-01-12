Bakan Kılıç: Spekülatif haberler kasıtlı yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, son dönemde yaşanan terör olayları sonrası Türkiye'de düzenlenecek spor organizasyonlarının iptal edileceği şeklinde basında çıkan bazı haberler üzerine açıklamada bulundu.

Bakan Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Avrupa'da da çeşitli olayların meydana geldiğini vurgulayarak, "Son dönemde yaşanan bazı terör saldırılarının ardından Türkiye’de düzenlenecek spor organizasyonlarının iptal edileceği yönünde spekülatif haberler kasıtlı olarak yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü teröristle, her türlü terörle başa çıkacak güçtedir ve çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

KİMSE ÇIKIP 'FRANSA'DA SIKINTI VAR' DEDİ Mİ?

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Fransa’da olağanüstü hal uygulaması içinde, ağır silahlı askerlerin nöbet tuttukları statlarda yapıldığını hatırlatan Kılıç, "Kimse çıkıp 'Fransa’da sıkıntı var' dedi mi? Geçen hafta Florida'da biri çıktı, tüfekle oraya, buraya ateş etti ve 5 kişi öldü. Berlin'de Noel pazarının ortasına bir terörist daldı. Paris'te dört bomba patladı. Hatta Paris'teki canlı bombalardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu Fransa ile Almanya arasında oynanan dostluk maçının yapıldığı stadın kapısında patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetmedi." değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu, 2017’de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarının belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Ülkemize gelecek misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayacağız. Türkiye’de kesinlikle bir güvenlik sorunu yoktur. Ülkemize gelecek sporcu, antrenör ve sporseverlerin gönülleri rahat olsun." diye konuştu.