Ensonhaber.com'a dön

Bakan Kılıç'tan Göztepe'ye tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik etti.

Yorum Yap

Bakan Kılıç'tan Göztepe'ye tebrik mesajı

Bakan Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kılıç'ın, tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"TFF 1. Lig 2016-2017 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından Play-Off Finali’ni kazanarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe’yi kutluyorum. 14 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Göztepe’nin bu başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. İzmir’in yeniden Süper Lig’de bir takımla temsil edilecek olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Göztepe’ye, yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM