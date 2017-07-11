Bakan Kılıç'tan holiganlara sert tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç; NTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SİZ KİMSİNİZ"

Bakan Kılıç "Statlara maytap, torpil sokanların orada işi yok. Gelsin 3 tane kendinden geçmiş kişi, tuvalet cam, koltuk kırsın ve dünya karşısında biz farklı anılalım diye yapılmıyor bu statlar. Siz kimsiniz! Vatandaşın vergisiyle yapılıyor o statlar. O maytapların meşalelerin satışları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile görüşüyoruz. Uygulanacak cezalar tribünden almaya kadar gidecek.





"BUNLAR VANDAL"

Bunlar çoğunlukta değil, bunlar vandal. Almanya'da G-20 oldu. Oralarda yağma yapanlar hakkında işlem yapılması lazım, bunlar 'vandal' denildi. Biz deyince ne oluyor? Fazla sert yapıyor oluyoruz" dedi.

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