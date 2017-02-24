Bakhar: Avrupa Ligi'nin favorisi Beşiktaş

Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden İsrail temsilcisinde Teknik Direktör Barak Bakhar maç sonu açıklamalarda bulundu.

'FAVORİ BEŞİKTAŞ'

İsrailli teknik adam, "1-1 skorla gelmiş olsaydık buraya belki kazanabilirdik ama maalesef olmadı. Kura çekildikten sonra çok zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz kadro olarak elimizden geleni yaptık ve en iyi verimi almaya çalıştık. Yanlış kadroyla çıkmadık, kim maçı kazanmak istediyse onu da kadroya aldık. UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" diye konuştu.