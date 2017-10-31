Balde: Atmosfere takılmadan oynamak istiyoruz

Fransız ekibi Monaco'nun 22 yaşındaki golcüsü Keita Balde, Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları sonuçlara rağmen umutlarının devam ettiğini söyledi.

"HÜCUMA DAHA FAZLA ÖNEM VERECEĞİZ"

Büyük işler yapacaklarına hala inandıklarını belirten Balte, şunları söyledi:

"Hala ümidimiz var. Tur atlamayı çok istiyoruz. Bunun için yarın bir şeyleri değiştirebiliriz. Stadın çok sıcak bir atmosfer olduğunu duymuştum. Böyle bir atmosferde, buna takılmadan oyunumuzu oynamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, çok büyük bir organizasyon. Hücuma yarın daha fazla önem vereceğiz. Defansif eksiklerimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Yarın defansif olarak daha çok birlikte oynamaya çalışacağız."

Beşiktaşlı taraftarların yarın baskılı bir havaya sokacağını bildiklerini söyleyen Keita Balde, "Maçın çok baskılı ve sıcak bir ambiyansta geçeceğini biliyoruz, buna hazırız. Tam konsantre olarak bunu atlatmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"FALCAO'NUN YERİNE GEÇMEDİM"

Sakatlığı nedeniyle İstanbul'a getirilmeyen Radamel Falcao'nun önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan genç forvet, "Falcao çok önemli bir oyuncu ama onun yerine geçmedim. Takımda herkesin ayrı bir pozisyonu ve önemi var. Falcao'nun yerine oynayacak olmanın baskısını hissetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.