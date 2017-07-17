Bale: Real Madrid'den ayrılmayı düşünmedim

Gareth Bale'den transfer cevabı!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale ayrılık iddialarına net bir cevap verdi.



İspanyol basınına konuşan Gareht Bale, Real Madrid'den ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM

Galli yıldız oyuncu Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini söylerken ''Real Madrid'den ayrılmayı düşünmedim. Durumumu düzeltmem zor, biliyorum ama bunun için buradayım'' ifadelerini kullandı.



Çıkan iddiaların sebebi olarak sakatlığını gösteren Bale, ''Sakatlığım nedeniyle bir süre zorlandım. Hepsi bu. Yeniden maksimum seviyeye çıkacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hedefim Real Madrid'de goller atmaya devam etmek'' dedi.

BALE'DEN MBAPPE İÇİN İLGİNÇ CEVAP

Cristiano Ronaldo'nun ayrılıp ayrılmayacağının da sorulduğu Bale, ''Yazılanları okumuyorum. Manchester United zaten Lukaku'yu aldı. Yeni sezonda yine Ronaldo ile birlikte oynamayı umuyorum'' cevabını verdi.



Mbappe hakkında da kısa bir açıklama yapan Bale, ''Çok fazla izlemedim ama iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. İyi bir sezonu geride bıraktım. Gelirse umarım takıma yardımcı olur'' şeklinde konuştu.