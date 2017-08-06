Balıkesir kazanmaya devam ediyor

Afyon kampında yaptığı ilk karşılaşmada 3'üncü Lig temsilcisi Payasspor'u 2-1, ikinci maçta Türkmenistan ekibi Şagadam'ı 3-0 yenen kırmızı beyazlılar, üçüncü randevuda Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Balıkesirspor, cuma günkü son sınavında Süper Lig takımlarından Bursaspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

2 MAÇIN HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK

Dört maçta fileleri 8 kez havalandıran kırmızı beyazlılarda Foxi ve Mehmet Boztepe 2'şer golle öne çıktı. Takımın diğer sayıları Doğa, Abdulkadir, Burak ve Aziz Behich'ten (kendi kalesine) geldi.

Öte yandan cuma günü oynanan Bursaspor karşılaşmasının ardından iki gün dinlenen Balıkesirspor, yarından itibaren 13 Ağustos Pazar günü iç sahada Adana Demirspor'la oynanacak ilk lig maçının hazırlıklarına başlayacak. Kırmızı beyazlı ekip salı günü Ayvalık'ta tekne turuna çıkarak yorgunluk atacak, ardından çalışmalara yeniden başlayacak.