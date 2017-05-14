Balıkesir'in şampiyonları İlkay Gündoğan'ın misafiri oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "İmkan Bizden Oynamak Sizden" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turunvası'nın şampiyon iki takımı, Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın misafiri olarak İngiltere'de maç seyretti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkay Gündoğan, mahalle liginde yıldızlar kategorisinde şampiyon olan Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile gençler kategorisini lider olarak tamamlayan Susurluk Yeni Mahallespor takımlarını İngiltere'de ağırladı.

İLKAY İMZALI FORMA VERDİ

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti milletvekilleri Kasım Bostan, Mahmut Poyrazlı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte İngiltere'ye giden şampiyon takımın sporcuları, İlkay'ın da formasını giydiği Manchester City'nin Premier Lig'de Leicester City ile dün oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı Etihad Stadı'nda tribünden izleme fırsatı buldu. Kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı bulunan gençlere İlkay Gündoğan, imzalı forma hediye etti.