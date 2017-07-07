Balıkesirspor kamp için Afyon'a gidecek

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Balıkesirspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

İdmanda sağlık kontrolleri devam eden Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan ve Doğa İşeri ile henüz Türkiye'ye dönmeyen Foxi Kethevoama yer almadı. Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, idmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Afyonkarahisar'da kamp yapacaklarını söyledi.

Olağanüstü kongre nedeniyle kampı bir gün ertelediklerini belirten Cangök, "11 Temmuz'dan itibaren 2 etaptan oluşan kamp programını Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. Kampta takımımız tam olarak hazır olacak. 4 Ağustos'ta Balıkesir'e gelerek lig öncesi hazırlıklarımızı burada sürdüreceğiz." diye konuştu.