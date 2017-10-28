Balıkesirspor üst üste 3. kez kazandı

TFF 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok ile Adanaspor kozlarını paylaştı.

BAL-KES 4 ATTI

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Balıkersirspor 4-1'lik skorla kazandı. 16. dakikada Mahatma Otoo'nun golüyle öne geçen Bal-Kes'e 27'de penaltıdan Magaye Gueye yanıt verdi ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Baskısını arttıran Can Cangök'ün talebeleri, 52. dakikada Abdulkadir Özgen'in golüyle üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Ganalı oyuncu Mahatma Otoo, 85'te bir kez daha sahne aldı, 90'da ise Mehmet Boztepe tabelayı belirledi.

15 PUANA YÜKSELDİ

Alınan bu sonucun ardından Balıkesirspor Baltok arka arkaya 3. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti.

Adanaspor ise 3. kez zafere hasret kaldı ve 14 puanda devam etti. Ligin bir sonraki haftasında Balıkesirspor Baltok deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Adanaspor evinde Rizespor'u konuk edecek.