Balıkesirspor'un otobüsüne yolda el konuldu

Balıkesirspor kafilesini taşıyan otobüs, 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak Samsunspor maçı için pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

AKHİSAR'DA TAKİP SİSTEMİNE TAKILDI

Akhisar'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) takılan otobüsü durdururup futbolcuları ve teknik heyeti aşağı indirdikten sonra aracın yola devam etmesine izin verlmedi.

Beklenmedik bu olay yüzünden büyük şok yaşayan futbolcular, Akhisar'dan kiralanan bir başka otobüsle Adnan Menderes Havaalanı'na hareket etti. Yoldaki gecikme yüzünden kafile, Samsun uçağına son anda yetişirken motivasyon sorunu yaşayan kırmızı beyazlı ekip, moral bozukluğu içinde çıktıkları maçı 1-0 kaybederek play off yarışında ağır bir darbe yedi.

Yönetim ise Reha Erginer'in 96 bin TL'lik alacağını ödeyerek takım otobüsünün Balıkesir'e getirilmesini sağladı.

"OLAYDA KASIT VAR"

Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, daha önce Reha Erginer'in avukatlarıyla anlaşıp ödemeleri protokole bağladıklarını, ancak avukatların önceden konulan yakalama kararını kaldırmamaları yüzünden üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirtirken şunları söyledi: "Pek çok kulüp gibi bizim de borçlarımız var. Bu yüzden bizi de zaman zaman icra tebligatları geliyor. Ödeme yapıp kapattığımız gibi, protokole bağlayıp zamana yaydığımız dosyalar da oluyor. Ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Hafta boyunca otobüsün tesislerde olduğunu çok iyi biliniyor. Neden hafta içi tesislerdeyken değil de, takım maça giderken araca el konuluyor? Bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. Bu kulübün ekmeğini yemiş bir spor adamının spor ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak böylesine bir tutum sergilemesini kabullenemiyoruz. Kendisine yakıştıramadık." dedi.

ZEEFUIK DE KUPALARI ALMIŞTI

Balıkesirspor'da futbolcuların ve teknik adamların alacakları, daha önce de gündeme gelmişti. Hollandalı santrfor Genero Zeefuik ise ilk yarıda oynanan Manisaspor maçı öncesi alacaklarının ödenmemesini gerekçe gösterip, kulübün müzesinden kupaları almış, ardından karakolluk olmuş ve kadro dışı bırakılmıştı.

Balıkesirsporlu futbolcu kulübün 2 kupasını çaldı

