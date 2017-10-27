Balotelli eleştirilere cevap verdi

Saha dışında yaptığı çizgi dışı hareketlerler nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Mario Balotelli, isyan bayrağını açtı.

ELEŞTİRİLER RAHATSIZ EDİYOR

Fransız basınına konuşan Nice'in yıldız futbolcusu, karakteri hakkında yapılan eleştirilerin kendisini fazlasıyla rahatsız ettiğini söyledi.

Performansının kötü olması halinde gazetelerdeki eleştirileri okumaya ihtiyacı olmadığını belirten Balotelli, "Eğer kötü olduğumu biliyorsam Pazartesi'den Cuma'ya kadar çok çalışıp, pazar günü sahada iyi olmaya gayret ederim" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere ve İtalya'da geçirdiği çalkantılı günlerin ardından kariyerindeki yeni sayfayı Fransa'da açan Balotelli, geçtiğimiz sezonu 15 golle tamamlamıştı.

27 yaşındaki yıldız, bu sezon da 5 golün altına imzasını attı. Yeniden bir çıkış yakalayan Balotelli, milli takıma çağrılmayı beklediğini sözlerine ekledi.