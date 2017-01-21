Balotelli'ye Fransa'da ırkçı saldırı

İtalyan yıldız Mario Balotelli, formasını giydiği Nice takımının Bastia ile oynadığı maçta Bastia taraftarlarının maç boyunca ırkçı söylemlerde bulunduğunu ve kimsenin duruma müdahale etmediğini söyledi.

IRKÇILIK FRANSA'DA MI YASAL YOKSA SADECE BASTİA'DA MI BÖYLE

Balotelli Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dün Bastia karşısında aldığımız sonuç adil bir sonuçtu. Daha fazla çalışıp, hedefimize ilerleyeceğiz. Hakem de iyi bir maç yönetti. Ama Fransız insanlara bir sorum olacak. Bastia taraftarlarının maymun sesi çıkartması ve tüm maç boyunca ''uh uh'' demesi, kimsenin de bu insanları durdurmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da yasal mı? Yoksa sadece Bastia'da mı böyle? Futbol harika bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç hale getiriyor!'' ifadelerini kullandı.

SADECE SİYAH FOTOĞRAF

Mario Balotelli, bu paylaşımında sadece siyah bir fotoğraf kullandı. Fransa Ligi'nde oynanan Bastia-Nice maçında Bastia taraftarları, top Balotelli'nin ayağına gelince maymun sesleri çıkartmıştı.

Konuyla ilgili olarak Fransa Futbol Federasyonu 'nun ne cevap vereceği merak konusu.