Banvit Beşiktaş'ı devirdi yarı finale yükseldi

Karşılaşmaya her iki takım da top kayıpları ve isabetsiz şutlarla başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikasını Beşiktaş Sompo Japan 7-3 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyreğin başında top kayıpları yaşayan Banvit karşısında Clark'ın 3 sayılık atışıyla öne geçti (19-16). Theodore'u durdurmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, Stimac ve Roll ile sayı üretti. Periyodun 4. dakikası 24-24 eşitlikle geçildi. Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 34-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlandı ve 27. dakikaya 42-42 eşitlikle girildi. Clark, Roll ve Thompson ile farkı açan (48-42) Beşiktaş Sompo Japan, son periyoda 48-44 önde girdi.

Son çeyrekte Banvit hücumda ve savunmada etkili oldu. Pota altında iyi kullanan Banvit, Theodore ve Vidmar ile 37. dakikada farkı 8'e çıkardı (53-61). Siyah-beyazlı ekip, rakibinin sert savunmasını aşamadı ve Banvit, sahadan 66-57 galip ayrılarak yarı finalist oldu.

Kupada son çeyrek final maçı bu akşam Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş arasında oynanacak.