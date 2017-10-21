Banvit deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi yendi

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-17 Banvit'in üstünlüğüyle sonuçlanırken, devre arasına 40-40 berabere girildi.
Banvit, üçüncü çeyreğini 62-61 önde bitirdiği müsabakadan 84-82 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Banvit ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 2. kez mağlup oldu.
Demir İnşaat Büyükçekmece: 82 - Banvit: 84
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 29, Wright 10, Moldoveanu 9, Simpson 7, Oğulcan Baykan 3, Kairys 9, Stojanovski 10, Burak Can Yıldızlı 2, Merthan Mutlu 3, Melih Yıldız
Banvit: Caloiaro 9, Taylor 14, Odum 13, Vidmar 12, Thomas 17, Can Altıntığ 8, Kulig 5, Tolga Geçim 6, Metehan Akyel, Rıdvan Öncel
1. Periyot: 17-22
Devre: 40-40
3. Periyot: 61-62
Beş faulle çıkan: 35.10 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece)
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Muratbey Uşak-Darüşşafaka: 84-80
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank: 75-91
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan: 83-79
Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit: 82-84
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61-68
Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76-91
Adana ASKİ-BOTAŞ: 51-78
Galatasaray-İstanbul Üniversitesi: 91-78