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Banvit'in Final Four'daki rakibi belli oldu

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi Final-Four yarı finalinde Fransız ekibi Monaco ile eşleşti.

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Bu sezon ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Finali'nde Banvit'in rakibi Fransa temsilcisi Monaco oldu.

RAKİP MONACO

İspanya'nın Tenerife Adası'nda düzenlenen kura çekiminde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finale kalmak için sahaya çıkacak temsilcimiz Banvit, Fransa'nın Monaco takımıyla, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımı ise İtalya ekibi Umana Reyer ile eşleşti.

Tenerife'in La Laguna kentindeki  Santiago Martin Arena 'da yapılacak Dörtlü Final'de Banvit, Monaco ile 28 Nisan'da karşılaşacak. 

Temsilcimiz, karşılaşmadan alacağı sonuca göre 30 Nisan'da üçüncülük veya final müsabakasına çıkacak.

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