Barça ve Real Madrid Dele Alli için yarışıyor

Tottenham'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Dele Alli'nin talipleri çoğalıyor.

MADRİD VE BARÇA İSTİYOR

Premier League'de çıktığı son 3 maçta 6 gole imza atan Alli için Real Madrid'in ardından Barcelona'nın da devreye girdiği belirtildi.

Mirror'ın haberine göre, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için yarışan iki kulübün bu transfer için yaklaşık 70 milyon sterlini gözden çıkarmaları gerekiyor.

MADRİD TOTTENHAM'DAN ALIYOR

Haberde ayrıca, Tottenham'ın sahibi Daniel Levy'nin Real Madrid yönetimiyle daha yakın ilişkileri olduğu için eflatun-beyazlıların bu yarışta bir adım önde olduğunun altı çizildi.

Real Madrid son dönemde Gareth Bale ve Luka Modric gibi yıldızları Tottenham'dan transfer etmişti.