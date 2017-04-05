Barça'nın 12-0 kazandığı maçla ilgili 5 kişi tutuklandı

Barcelona B takımının İspanya Üçüncü Ligi'nde Eldense'yi 12-0 yendiği maçla ilgili açıklamalar ve gelişmeler birbirini kovalıyor. Karşılaşma ile ilgili olarak tutuklu sayısı beşi buldu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Önce Eldense'nin İtalyan teknik direktörü Filippo Di Pierro tutuklanmıştı. Onu, yardımcısı Francisco Ruiz Caceres ve kulübün İtalyan yardımcısı Nobile Capuani izledi. Futbolculardan Nicolás Cháfer García ve Michael Wayne Fernández Greenwood da tutuklandı.

Maçta oynamayan Moritanyalı forvet Cheikh Saad, "Şike yapanları biliyorum. En az dördüyle soyunma odasında neredeyse yumruklaşacaktık. Maçtan yarım saat önce 11'deydim ama sonra çıkarıldım. Çünkü bu olaya girmeyeceğimi biliyorlardı" dedi.