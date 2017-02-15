Barça'nın en farklı 5 yenilgisinden biri Beşiktaş'a karşı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dün akşam PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Fransa'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, bu İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi tarihinde aldığı en farklı deplasman mağlubiyetlerinden biri oldu.
Daha önce 2013 yılında Bayern Münih'e Allianz Arena'da 4-0 yenilen Katalan ekibi, 2000 yılında da Beşiktaş'tan İnönü'de 3 gol yemişti.
BARÇA'NIN EN FARKLI 5 MAĞLUBİYETİ
PSG 4-0 Barcelona (2017)
Bayern Münih 4-0 Barcelona (2013)
Roma 3-0 Barcelona (2002)
Beşiktaş 3-0 Barcelona (2000)
Dinamo Kiev 3-0 Barcelona (1997)