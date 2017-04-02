La Liga'nın dev kulübü Barcelona'nın, 2. Lig'de mücadele eden B takımı 12-0'lık bir galibiyet elde etti.
İspanya 2. Ligi B Grubu 3'te mücadele eden Barcelona B Takımı, ligin 32. haftasında evinde Eldense ile karşılaştı.
Barcelona 12-0 yenince rakip futbolcular ağladı - İZLE
12-0 BİTTİ
İlk yarısı 8-0 biten maçı Barcelona B takımı 12-0 kazanırken, gruptaki liderliğini sürdürdü.
Misafir ekip Eldense ise 32 maç sonunda 14 puanla son sırada kaldı.
RAKİP FUTBOLCULAR AĞLADI
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 12-0'lık mağlubiyet sebebiyle gözyaşlarına hakim olamayan Eldenseli oyuncuları teselli etmek de farklı galibiyete imza atan Barcelonalı futbolculara düştü.