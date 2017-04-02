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Barcelona 12-0 yenince rakip futbolcular ağladı - İZLE

Barcelona B takımının Eldense'yi 12-0 yendiği maçın ardından, rakip takım futbolcuları gözyaşlarını tutamadı.

Barcelona 12-0 yenince rakip futbolcular ağladı - İZLE
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La Liga'nın dev kulübü Barcelona'nın, 2. Lig'de mücadele eden B takımı 12-0'lık bir galibiyet elde etti.

İspanya 2. Ligi B Grubu 3'te mücadele eden Barcelona B Takımı, ligin 32. haftasında evinde Eldense ile karşılaştı.

Barcelona 12-0 yenince rakip futbolcular ağladı - İZLE

12-0 BİTTİ

İlk yarısı 8-0 biten maçı Barcelona B takımı 12-0 kazanırken, gruptaki liderliğini sürdürdü.

Misafir ekip Eldense ise 32 maç sonunda 14 puanla son sırada kaldı.

RAKİP FUTBOLCULAR AĞLADI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 12-0'lık mağlubiyet sebebiyle gözyaşlarına hakim olamayan Eldenseli oyuncuları teselli etmek de farklı galibiyete imza atan Barcelonalı futbolculara düştü.

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