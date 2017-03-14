Barcelona 13 yaşındaki Emre'yi transfer ediyor

Galatasaray yönetimi, Tudor'un isteği üzerine Hakan Balta, Yasin Öztekin ve Cavanda ile yolları ayırmaya karar verdi.

Galatasaray'da bileti kesilen 3 isim daha var

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için hazırım mesajı

Kayserispor ile başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak için tecrübeli ve hazır olduğunu söyledi.