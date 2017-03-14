Geçen ay Barcelona'ya davet edilen Kayserisporlu Emre Demir, Katalanları kendisine hayran bıraktı.
ÜSTÜN FUTBOL ZEKASINA SAHİP
13 yaşındaki futbolcuyu izleyen antrenörleri, 7 farklı mevkide denediği genç yıldız adayı için "Üstün futbol zekasına sahip" raporu verdi.
Barcelona 13 yaşındaki Emre'yi transfer ediyor - VİDEO
MESSİ FORMÜLÜYLE ALINACAK
Katalan kulübü, FIFA kuralları gereği 18 yaşına kadar uluslararası transfere izin verilmemesi nedeniyle 'Messi formülü'nü devreye soktu.
Arjantinli yıldızı, 13 yaşındayken tedavi için İspanya'ya taşıyan Barça başka bir gerekçeyle ailesiyle ülkeye getirilecek Emre'yi de altyapısına alacak.
ARDA ABİSİYLE BİR ARAYA GELDİ
Genç yetenek, geçtiğimiz günlerde Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan ile bir araya gelmişti.