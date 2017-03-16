Barcelona 16'lık Vinicius'un peşinde

Barcelona yaz transfer dönemi için ilk hedefini belirledi. Flamengo'nun 16 yaşındaki forveti Vinicius Junior için Brezilya ekibiyle ilk görüşmeleri gerçekleştiren Katalanlar, İngiliz takımlarının takibindeki Brezilyalıyı kapmak istiyor.
30 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Barcelona teknik ekibinden Pep Segura'nın olumlu rapor verdiği genç futbolcunun menajeri ve ailesiyle de görüşen Barcelonalı yetkililer, oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinde belirtilen 30 milyon euro'luk ücreti aşağıya çekmeye çalışıyor.
18'İNDEN ÖNCE TAKIMA KATILAMAYACAK
Brezilya futbolunda yeni jenerasyonun Neymar'ı olarak adlandırılan Vinicius Junior, FIFA kuralları gereğince 18 yaşını dolduracağı Temmuz 2018'den önce Barcelona kadrosuna katılamayacak.
Junior Vinicius, geçtiğimiz yaz Şili'de düzenlenen 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda attığı 5 golle Pichichi Ödülü'nün sahibi oldu.