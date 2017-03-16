Barcelona 16'lık Vinicius'un peşinde

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Kayseri'de kadın futbolcular kavga etti

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Barcelona 13 yaşındaki Emre'yi transfer ediyor

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için hazırım mesajı

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Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı için hazırlandı

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Şota'nın taklidini yapan Özer'e tepkisi: Şerefsiz ya

1 Futbolcuların komik anıları Futbol dünyasında boy göstermiş futbolcu, teknik adam ve yöneticilerin birbirinden komik anılarını sizler için derledik..

2 Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi Hafta sonu Trabzonspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 5 futbolcunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

3 Şota'nın taklidini yapan Özer'e tepkisi: Şerefsiz ya Şota'nın taklidini yapan eski futbolcusu Özer Hurmacı'ya "Şerefsiz ya" demesi izleyenleri güldürdü.

4 Conte kaleci ve stoper transferlerini Türkiye'den yapacak Chelsea menajeri Conte, Muslera ve Kjaer'in transfer edilmesi için yönetime talimat verdi.

5 Hollanda basını Beşiktaş'la eşleşmek istemiyor Hollanda basını, Ajax ve Beşiktaş'ın bir üst tura çıkması halinde, UEFA'nın iki takımı eşleştirmeyebileceğini yazdı.

6 Volkan Demirel: Küfür olduğunu bilmiyordum çok pişmanım Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu için hakkında soruşturma başlatılan Volkan Demirel, pişman olduğunu söyledi.

7 Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'ye ilk transferi Konya'dan Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın, Konyaspor'dan öğrencisi Ömer Ali'yi de yanında getireceği öğrenildi.

8 Barcelona Emre'yi Messi formülüyle transfer edecek Barcelona'nın denemek için İspanya'ya çağırdığı Emre Demir'den çok memnun kaldığı ve genç futbolcuyu alt yapıya transfer edeceği öğrenildi.

9 Tolgay Arslan Galatasaray'a transfer oluyor Tolga ve De Jong'dan memnun kalmayan G.Saray yönetimi, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için menajer Ahmet Bulut'la bir görüşme gerçekleştirdi