Barcelona başkanı mahkemeye çıkacak

Son dönemde elde ettiği başarılar kadar adının karıştığı davalarla gündeme gelen Barcelona için yine bir mahkeme kararı çıktı.

BAŞKAN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Brezilyalı yıdız Neymar'ın transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle davalık olan Katalan kulübünde, başkan Josep Maria Bartomeu'nun mahkeme önünde savunma yapmasına karar verildi.

Neymar'ın transferi sırasında başkan yardımcılığı görevini yürüten Bartomeu'nun, dönemin başkanı Sandro Rossell kadar bu transferde etkin rol üstlendiği belirtilirken, bu sebeple hakim karşısında savunma yapmasının davanın seyri açısından gerekli olduğu vurgulandı.

2013 yılında gerçekleşen transfer öncesi Neymar ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde futbolcunun kulübü Santos ve menajerlik şirketini bilgilendirmediği iddia edilen Barcelona, menajerlik şirketi tarafından mahkemeye verilmişti.