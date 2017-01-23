Barcelona Eibar'a 4 attı

İspanya La Liga’nın 19. haftasında Barcelona, Eibar deplasmanına çıktı. Ipurua Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-0 kazanarak şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız geçti.

Bir maçı eksik olan Real Madrid ve Sevilla’nın kazandığı haftada Barça, orta sıralardaki rakibi karşısında zorlanmadı.

MESSİ-SUAREZ-NEYMAR 3'LÜSÜ YİNE ATTI

10. dakikada sakatlanan Busquets’nin yerine oyuna giren Denis Suarez, 32. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Barcelona’nı diğer golleri hücum hattındaki üç yıldızından geldi. 50’de Messi, 68’de Suarez ve 90. dakikada Neymar kaydetti.

Brezilyalı yıldız La Liga’da 10 maç sonra golle tanıştı. Milli yıldız Arda Turan ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. A

rda 42. dakikada bu sezonki ilk sarı kartını gördü. 4-0’lık sonucun ardından Barcelona 41 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.

Eibar ise 26 puanla 10. sırada yer aldı.