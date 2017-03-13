Barcelona İniesta ile uzatıyor

Luis Enrique'nin sezonda sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Barcelona yeni sezon hazırlıklarına yavaş yavaş başladı.

Geçtiğimiz hafta Rakitic ile sözleşme uzatan Katalan ekibinde sezon bitmeden üç futbolcunun daha mukavelelerinin uzatılması planlanıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Lionel Messi, Andres Iniesta ve Marc-Andre Stegen'e yeni sözleşme için teklif yapıldı.

İNİESTA YAKIN GELECEKTE AYRILACAK

Mayıs ayında 33 yaşına girecek olan Iniesta'nın 2018 yazında bitecek olan sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılabileceği veya futbolu bırakabileceği son dönemde sıkça seslendiriliyordu. Ancak şimdiden kulübün efsaneleri arasına giren Iniesta'nın yapılan yeni teklifin ardından yakın gelecekte Camp Nou'dan ayrılması beklenmiyor.

BARÇA'DA BIRAKACAK

Yönetimin 2020'ye kadar teklif yaptığı Iniesta, ekim ayında verdiği bir röportajda futbol kariyerine Camp Nou'da son vermek istediğini ve takıma katkı verememeye başladığını anladığı an bu kararını hayata geçireceğini söylemişti. Deneyimli futbolcu bu sezon Barcelona formasıyla 26 maça çıkıp, 1 gol ve 4 asistle oynadı.