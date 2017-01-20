Barcelona Kral Kupası'nda yoluna devam ediyor

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

ARDA YEDEKLER ARASINDAYDI

Barcelona'nın golünü 21. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Katalan ekibinde yedekler arasında yer alan Arda Turan, oyuna girmedi.

ATLETICO MADRİD EİBAR'I 3 GOLLE GEÇTİ

Öte yandan çeyrek finalin diğer maçında Atletico Madrid, sahasında Eibar'ı 3-0 yenerek, önemli bir avantaj elde etti.

İlk maçları tamamlanan Kral Kupası'nın çeyrek finalinde dün Alaves deplasmanda Alcorcon'u 2-0 yenmiş, Real Madrid de sahasında Celta de Vigo'ya 2-1 yenilmişti. Çeyrek finalin rövanşında 24 Ocak'ta Alaves-Alcorcon, 25 Ocak'ta Celta de Vig-Real Madrid ve Eibar-Atletico Madrid, 26 Ocak'ta da Barcelona-Real Sociedad maçları oynanacak.