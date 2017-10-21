Barcelona La Liga'da kalıyor

Barcelona Başkanı Bartomeu, Katalan Referandumu sebebiyle yaşanan politik sorunlara dahil olmak istemediklerini ve La Liga'da kalmak istediklerini söyledi

LA LİGA'DA OYNAMAK İSTİYORUZ

Bilindiği üzere İspanya Federasyonu, Barcelona'nın referandumun ardından olması beklenen bağımsızlığı tanıması hakkında La Liga'da oynayamayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerine Barcelona Başkanı'ndan da açıklama gecikmedi.

Yaşanan siyasi olaylar ve referandumla ilgili açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joseph Bartomeu, ''Biz politik sorunlara dahil değiliz. La Liga’da oynamaya devam etmek istiyoruz.'' dedi.