Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Eski hocası Guardiola'nın Messi'yi Manchester City'ye transfer etmek istemesi üzerine Barcelona harekete geçti. Neymar'ı PSG'ye kaptırmasının ardından taraftarların tepkisini çeken Barcelona yönetimi, Messi için tarihi bir teklife hazırlanıyor.

2018'de sözleşmesi bitecek Messi'ye sözleşme imzalatmak için 90 milyon Euro imza parası önerecek Barça, ayrıca yeni sözleşmede Messi'ye haftalık 560 bin Euro ödeyecek. 90 milyon Euro'luk imza parasının tarihteki en yüksek bedel olması bekleniyor.

CAMP NOU MESSİ İÇİN TARİH OLACAK

Futbol tarihinde birçok başarıya ev sahipliği yapan 105 bin kapasiteli Camp Nou Stadı'nın ismi, Messi'nin takımda kalması için değişecek.

Barcelona, Messi'nin ücretini karşılayabilmek için takımın forma sponsoru olan Nike'a stadın isim haklarını satmayı hedefliyor. Bu sebeple kulübün, 2018 yılının başlarında Camp Nou Stadı'nın ismi değiştiğini açıklaması bekleniyor.

3 YILDA 180 MİLYON EURO

Yeni sözleşmeye göre Barcelona'dan yıllık 29 milyon Euro alacak olan Messi, 90 milyon Euro imza parası ile birlikte 3 yılda toplam 180 milyon Euro kazanacak.