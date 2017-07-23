Barcelona taraftarlarından Guinness Rekoru

ABD'nin New York kentindeki Barcelona taraftarları, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) destek için "dünyanın en büyük forması"nı oluşturarak Guinness Rekoru kırdı.

Ünlü İspanyol futbol takımı Barcelona, 4 bin taraftarını, New York'taki Bryant Park'ta bir araya getirerek üzerinde UNICEF ve sponsor firmanın adı yazan "dünyanın en büyük forması"nı oluşturdu.

Barcelona Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, taraftarların denemesinin Guinness Rekoru olduğunu bildirdi.

4bin taraftarın rekor denemesini gerçekleştirdiği etkinliğe, Barselona Başkanı Josep Bartomeu, CEO'su Oscar Grau, eski oyunculardan Thierry Henry ve Juliano Belletti de katıldı.

Oyuncuları arasında Türk futbolcu Arda Turan da bulunan Barcelona, Relevent Sport tarafından düzenlenen, Uluslararası Şampiyonlar Kupası (ICC) çerçevesinde New York, Washington DC ve Miami kentlerinde, Manchester United, Juventus ve Real Madrid takımlarıyla maça çıkacak.