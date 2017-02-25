Barcelona'da Laurent Blanc sesleri

Barcelona'nın bu sezon gösterdiği istikrarsız performansın ardından Luis Enriquenin geleceği tartışmaya açıldı. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek İspanyol teknik adamın koltuğuna her gün yeni bir isim aday gösteriliyor. Son aday aurent Blanc...

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Fransız radyosu SFR'in haberine göre; Barcelonalı yetkililer ve Blanc ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Futbolculuk kariyerinde 1996-1997 sezonunda Barcelona forması giyen Fransız teknik adam, Sir Bobby Robson ile beraber çalışmıştı.

SON OLARAK PSG'Yİ ÇALIŞTIRDI

PSG'de görev yaptığı üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan Blanc, Ligue 1'de çalıştırdığı ilk takım Bordeaux ile 2009 yılında şampiyonluk kazanmış ve Lyon'un 7 yıllık hegemonyasına son vermişti.

2003-2006 yılların arasında Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran 51 yaşındaki teknik adamın PSG'deki görevine geçtiğimiz sezon sonunda Avrupa kupası kazanamaması sebebiyle PSG'deki görevine son verildi.