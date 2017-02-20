Barcelona'da Sampaoli sesleri

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilmesinin ardından eleştiri oklarının yöneltildiği Luis Enrique'nin geleceği tartışılmaya başlandı.

ANKETLER BAŞLADI

Barcelona Kulübü'nün, Enrique'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini halen yenilemediğini hatırlatan İspanyol gazeteleri, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçında PSG'yi eleyecek tarihi bir skor alınmaması halinde Luis Enrique'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ileri sürdü. La Vanguardia gibi bazı Katalan gazeteleri ise şimdiden internet sitelerinde "Luis Enrique gitsin mi, kalsın mı?" diye taraftar anketi yapmaya başladı.

SAMPAOLİ AÇIK KAPI BIRAKTI

Bu arada İspanyol basını, Luis Enrique'nin sezon sonunda ayrılması durumunda yerine geçebilecek en güçlü adayın şu anda Sevilla'yı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli olduğunu yazdı. Basın toplantılarında Barcelona ile ilgili sorulara da maruz kalan Sampaoli ise "Yarın ne olacağını kimse bilemez." diyerek tekliflere açık kapı bıraktı. İngiliz spor gazeteleri de Sampaoli dışında Barcelona'nın diğer teknik direktör adaylarının Liverpool'un başındaki Alman Jürgen Klopp ve Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli Mauricio Pochettino olabileceğini öne sürdü.