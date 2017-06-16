Barcelona'da yeni hocanın Arda Turan kararı

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde tatile giderken takımdan ayrılacak oyuncuların listesini sundu.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Valverde, 12 Haziran'da takım direktörlerinden Albert Soler'le yemek yedi. Bu görüşmede takım raporunu sunan Valverde oyuncularla ilgili verdiği kararları da açıkladı.

İşte Valverde'nin kararları:​

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE ARDA'YI SATIN

1-Aleix Vidal'la devam edilecek.

2-Valverde takımdan şimdilik sadece Samper gitmesine onay verirken Digne, Alcacer, Denis Suarez ve Andre Gomez'le ilgili kararını ise daha sonra verecek.

3-Arda Turan için kapıyı açık bırakan Valverde, iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun satılabileceğini Soler'e bildirdi.





DEMBELE'Yİ İSTİYOR

Valverde'nin transfer edilmesini istediği oyuncular ise Bellerin, Verratti ve Dembele. Deulofeu'nun da kiralık oynadığı Milan'dan dönmesi bekleniyor.

BARCELONA KULÜP BUL DERSE BULURUZ

Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer Ahmet Bulut; "Şu ana kadar Barcelona'dan hiç kimse beni arayarak Arda'nın bir başka takıma transferinin söz konusu olduğuna dair bilgilendirme yapmadı. Bizim planımız önümüzdeki sezon da Barcelona'da devam etmek. Şu ana kadar hiçbir kulüple Arda için temasa geçmedim. Fakat Barcelona bize kulüp bulmamızı söylerse hiç vakit kaybetmeden bir başka büyük kulüple temasa geçeriz" ifadelerini kullandı.