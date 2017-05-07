Barcelona'dan 4 gollü galibiyet

Kendi kalesine attığı gol için şike yaptı iddiası

Volkan Demirel ve Moussa Sow Erdoğan'a forma hediye etti

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Talisca ve Quaresma frikik çalışması yaptı

G.Saray'da Kasımpaşa yenilgisi sonrası Tudor'un istifa etmek istediği ancak Dursun Özbek tarafından kalmaya ikna edildiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, 10 numara ve kanat pozisyonlarında oynayabilen Brezilyalı futbolcu Dudu ile anlaşmaya vardı.

Bruma'yı oyundan çıkardığı için eleştirilen Tudor'un, kendisine küfür ettiği için Portekizliyi kenara aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Choupo Moting, Beşiktaşlı Tolgay, Ömer ve Aboubakar'ı Instagram'da takibe aldı.

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