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Barcelona'dan 4 gollü galibiyet

İspanya'da Barcelona, Villarreal'i Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar'ın golleriyle 4-1 yendi.

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Barcelona, Villarreal engelini Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar'dan oluşan muhteşem üçlüsünün golleriyle 4-1'le geçti.

BARCELONA'DAN FARKLI ZAFER

Sakatlıktan döndükten sonra 2. maçına çıkan Neymar, 21. dakikada Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Cedric Bakambu, 32. dakikada ofsayt beklentilerine rağmen Roberto Soldado'nun asistini harika bir vuruşla gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

45'te Lionel Messi, cezasahası dışından şık çalımlarla topu yay yakınına taşıyıp şutunu çıkardı. Defanstan seken top ağlarla buluştu ve Barcelona soyunma odasına 2-1 önde gitti.

69'da Luis Suarez'in golü geldi. Uruguaylı, 2 maçta 3. golüne ulaştı. Messi, 82'de panenka penaltısıyla ağları havalandırdı ve maç 4-1 sona erdi.

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