Barcelona'dan tarihi 11

Hafta içinde aldığı ağır PSG yenilgisi sonrasında La Liga'da kümede kalma savaşı veren Leganes'i son dakika gelen golle geçen Barcelona'da teknik direktör Luis Enrique üzerindeki baskı her geçen gün artıyor.

SAHADA TEK İSPANYOL VARDI

İspanyol teknik adamın göreve geldiği günden bu yana yaptığı transferler gelen eleştiriler arasında ilk sırada yer alırken, Barcelona dün Leganes karşısına çıktığı 11 ile 4250. La Liga maçında bir ilki yaşadı.

118 yıllık kulüp tarihinde La Liga maçına ilk kez sadece bir İspanyol futbolcuyla başlayan Barcelona'da sağ bekte forma giyen Sergi Roberto haricinde 10 yabancı futbolcu vardı. Enrique, yetiştirdiği futbolcularla bir ekol hâline getirdiği La Masia'dan çıkan üç futbolcuya (Sergi Robert, Lionel Messi, Rafinha) 11'de yer verdi.