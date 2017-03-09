Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona ilk maçta 4-0 yenildiği PSG'yi Camp Nou'da ağırladı. Dev maçı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetti.

BARCELONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Turu geçmek için 5 farklı galibiyete ihtiyacı olan Barcelona maça çok hızlı başladı. İspanyol temsilcisi henüz 3. dakikada Uruguaylı golcüsü Luis Suarez ile öne geçti.

Erken gelen golle çeyrek final için inancı artan Barcelonalı oyuncular oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. PSG'yi kendi sahasına hapseden Barça ikinci yarının son bölümünde farkı 2'ye çıkaran golü de buldu.

40. dakikada savunmanın arkasına sarkan Iniesta'nın içeri çevirdiği topta Kurzawa'nın ters vuruşu PSG ağlarına gitti. Bu golle Barcelona ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA MESSİ SAHNE ALDI

Barcelona ikinci yarıya da golle başladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Neymar'ın ceza sahasında Meunier tarafından düşürülmesiyle Barcelona penaltı kazandı.

Topun başına geçen Arjantinli yıldız Messi skoru 3-0'a getiren golü attı.

PSG'NİN GOLÜ CAVANİ'DEN

Neymar'ı düşürerek penaltıya sebebiyet veren Meunier'nin 62. dakikada ceza sahasında indirdiği topu Cavani düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e getirdi.

BARCELONA'DAN MUCİZE GERİ DÖNÜŞ

Maçın son bölümünde Barcelona futbol tarihinde az görülen bir mucizeyi gerçekleştirdi. Tur için 6-1'lik galibiyete ihtiyacı olan Katalan ekibi, 88. dakikada serbest vuruş ve 90. dakikada penaltıdan olmak üzere Neymar'ın attığı 2 golle skoru 5-1 yaptı.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde kaleci dahil tüm takım gol arayan Barcelona, ceza sahasına çıkarılan topta Roberto'nun vuruşuyla skoru 6-1'e getirdi.

Mücadele bu golle 6-1 sona erdi. Barcelona ilk maçta 4-0 yenildiği Paris Saint Germain'i tarihi bir geri dönüşle 6-1 yenerek adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.