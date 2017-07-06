Barcelonalı futbolcular Türk mutfağına hayran

Barcelona'nın 3 yıldızı Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquets, Katar'daki Aspire Akademisi'ni ziyaretlerinde Türk mutfağını da es geçmedi.

OLDUKÇA ETKİLENDİLER

Doha'da Türk restorantına giden 3 futbolcunun yemekler karşısında oldukça etkilendikleri belirtildi. Daily Mail'in haberine göre Barcelona'nın yıldızları, Türk yemeklerinin ardından Doha çöllerine gitti.

Doha'da ATV araçları kiralayan futbolcular, burada talihsiz de bir olay yaşadı. Barcelona'nın defanstaki sigortası Pique, ATV aracıyla kaza yaparken kaza anını Instagram'dan paylaştı ve kazaya rağmen oldukça eğlenceli anlar yaşadıklarını aktardı.