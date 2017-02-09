Barcelona'nın B Planı Koeman

İspanyol devi Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Luis Enrique'ye yeni bir sözleşme önerecek. Enrique'nin bu teklifi reddetmesi durumunda ise b planı Koeman olacak.

ENRİQUE ZOR DEMİŞTİ

Barcelona ile başarılı bir grafik yakalayan Luis Enrique daha önce yaptığı açıklamada Barcelona ile çalışmanın çok zor olduğunu belirtmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol teknik adam henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.

B PLANI KOEMAN

İngiltere Premier Lig'de Everton ile üst düzey bir performans sergileyen Koeman'ın da eski kulübü Barcelona'ya sıcak baktığı biliniyor. Ancak Everton'ın da gelecek planları içinde Koeman'ı takımdan göndermesi zor görünüyor.