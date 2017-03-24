Barcelona'nın gözü Mahrez'de

İspanya ve İngiliz basını, Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda önemli bir role sahip olan Riyad Mahrez için flaş bir iddia ortaya attı.

MAHREZ ALTERNATİF OLACAK

Lionel Messi, Suarez ve Neymar'a alternatif bulamayan Barcelona'nın Riyad Mahrez'i transfer etmek için girişimlere bulunacağı iddia edildi.

İspanyol gazetesi Sport, Mahrez'in Barcelona ile görüşmeler yaptığını ve Katalan ekibinin 45 milyon euro bonservis bedeliyle 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

Barcelona'nın yeni teknik direktörün de onay vermesiyle birlikte Cezayirli yıldızın transferini bitireceği belirtildi.

Leicester City ile bu sezon 36 maça çıkan Mahrez, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.