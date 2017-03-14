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Barcelona'nın paylaşımına Trabzonspor cevap verdi

Barcelona, sosyal medya hesabından Koeaman'ın Trabzonspor'a attığı golü paylaşınca bordo-mavili taraftarlardan cevap gecikmedi.

Barcelona'nın paylaşımına Trabzonspor cevap verdi
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Barcelona resmi twitter hesabından efsane futbolcularından Koeaman'ın Trabzonspor'a attığı golü "GOAL MORNİNG" ifadesiyle paylaşarak takipçilerine günaydın mesajı verdi.

Koeman'ın Trabzonspor'a attığı gol - İZLE

TRABZONSPOR'UN CEVABI İSE GECİKMEDİ

Trabzonspor ise bu paylaşıma cevap verdi ve "Tekrar görüşeceğiz" ifadesini kullandı. 

TRABZONLULAR HAMDİ'NİN GOLÜYLE CEVAP VERDİ

Barcelona'nın bu paylaşıma cevap veren sadece Trabzonspor olmadı. Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlar da İspanyol temilcisinin paylaşımına Trabzonspor'un Barcelona'yı 1-0 yendiği maçta Hamdi'nin attığı güzel golü paylaşarak cevap verdi.

Bazı taraftralar da Barcelona'ya tepki gösterdiler.

İşte o tepkilerden bazıları...

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