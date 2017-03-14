Barcelona'nın paylaşımına Trabzonspor cevap verdi

Barcelona resmi twitter hesabından efsane futbolcularından Koeaman'ın Trabzonspor'a attığı golü "GOAL MORNİNG" ifadesiyle paylaşarak takipçilerine günaydın mesajı verdi.
Koeman'ın Trabzonspor'a attığı gol - İZLE
TRABZONSPOR'UN CEVABI İSE GECİKMEDİ
Trabzonspor ise bu paylaşıma cevap verdi ve "Tekrar görüşeceğiz" ifadesini kullandı.
TRABZONLULAR HAMDİ'NİN GOLÜYLE CEVAP VERDİ
Barcelona'nın bu paylaşıma cevap veren sadece Trabzonspor olmadı. Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlar da İspanyol temilcisinin paylaşımına Trabzonspor'un Barcelona'yı 1-0 yendiği maçta Hamdi'nin attığı güzel golü paylaşarak cevap verdi.
Bazı taraftralar da Barcelona'ya tepki gösterdiler.
İşte o tepkilerden bazıları...