Barça'nın gözdesi Sampaoli'ye yeni sözleşme

İspanyol basınına açıklamada bulunan Castro, Sevilla'ya oynattığı futbolla dikkati çeken 56 yaşındaki Sampaoli'nin 2018'de bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istediklerini belirterek, "Sampaoli'nin takımda kalmasını istiyoruz. Takıma oynattığı hücum futbolu bizi mutlu ediyor. Ona sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk." ifadelerini kullandı.

1.5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR

Castro, tecrübeli teknik adamın kontratında, 1,5 milyon avroluk serbest kalma bedeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Sampaoli'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 4-0 yenilen Barcelona'daki geleceği tartışma konusu olan Luis Enrique'nin yerini alabileceği iddia edilmişti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 23 haftada 49 puan toplayan Sevilla, iki maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in üç puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise H Grubu'nu İtalyan temsilcisi Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlayan Sevilla, son 16 turunda yarın İngiltere'nin Leicester City ekibiyle karşılaşacak.