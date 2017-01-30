Barcelona'nın verilmeyen golü ortalığı karıştırdı

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, ligin orta sıralarında yer alan Real Betis deplasmanına konuk oldu.

Milli futbolcu Arda Turan'ın ilk 11'de başlayıp 68 dakika sahada kaldığı mücadelede, Katalan ekibi 1 puanı Luis Suarez'in 90. dakikada attığı golle kurtardı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Barcelona 42 puana yükselerek, 2 maçı eksik Real Madrid'in 1 puan gerisinde yer aldı. Maçın en çok konuşulan pozisyonu ise 76'ncı dakikada yaşandı.

HAKEM NET GOLÜ VERMEDİ

Son dönemde İspanya'da hakem kararları nedeniyle sıkıntılar yaşayan Barcelona, bir darbe de Betis karşısında yaşadı. Skor 1-0'ken Aleix Vidal'in sağ kanattan yaptığı ortada Alba'nın dokunuşunu Betis savunması uzaklaştırdı.

Ancak topun tamamı bariz bir şekilde çizgiyi geçmesine karşın, hakem gol kararını vermedi. Barcelonalı futbolcular uzun süre itirazlarda bulunsalar da karar değişmedi.

Barcelonalı yıldız Neymar ise maç sonunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımla maçın hakemini eleştirdi. Brezilyalı yıldız, verilmeyen gollerini Instagram sayfasından paylaştı ve 'Hahahaha' yorumunda bulundu.