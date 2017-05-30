Barcelona'nın yeni hocası Valverde oldu

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, takımı gelecek sezondan itibaren Valverde'nin çalıştıracağını belirterek, İspanyol teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

1 HAZİRAN'DA TANITILACAK

Valverde'nin 1 Haziran Perşembe günü Nou Camp Stadı'nda basına tanıtılacağını belirten Bartomeu, İspanyol teknik adam için "Barça'yı çalıştıracak stile, kriterlere, kapasiteye sahip, futbol aşığı biri. Valverde, yeni sezonun başlaması için büyük heyecan duyuyor." ifadelerini kullandı.

Bartomeu, Kral Kupası'nı kazanan, ligi 2. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Barcelona'nın iyi bir sezon geçirmediğini kaydederek, "Geçirdiğimiz sezondan memnun olamayız. Futbolcular da memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinin büyük bölümünü, sezonun bitmesiyle görevinden ayrıldığı Athletic Bilbao'da (2003-2005, 2013-2017) geçiren 53 yaşındaki Valverde, geçmişte Espanyol, Olympiakos, Villarreal ve Valencia takımlarını da çalıştırmıştı. Valverde, futbol oynadığı dönemde 1988-1990 yıllarında Barcelona'da forma giymişti.