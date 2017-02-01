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Barcelona'ya 18'lik takviye

İspanyol devi Barcelona, transferin son gününde 18'lik genç defans oyuncusu Santiago Bueno'yu kadrosuna kattı.

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Barcelona'ya 18'lik takviye

Barcelona, genç savunma oyuncusu Santiago Bueno'yu kadrosuna kattı. 

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uruguay temsilcisi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki Bueno ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona, futbolcu yetiştirme bedeli olarak CA Penarol'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Katalan ekibi, Uruguaylı Bueno'nun, sözleşmesinde belirtilen sayıda maçta forma giymesi halinde CA Penarol'a 5 milyon euro daha ek ödeme yapacak.

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